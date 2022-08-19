Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В зоопарке Екатеринбурга 19 августа состоялось торжественное открытие нового вольера для белой медведицы по кличке Хатанга. Горожане впервые смогли увидеть животное, сообщили журналистам в мэрии.

Белые медведи Иван Шилов © ИА REGNUM

Хатангу в зоопарк привезли ещё в начале августа, однако до сегодняшнего дня она находилась на карантине. Теперь её официально представили горожанам.

Как сообщало ИА REGNUM, для медведицы оборудовали новый просторный вольер площадью 700 квадратных метров. В нём расположились берлоги, бассейны и участки с игровыми элементами.

Напомним, в зоопарке уже проживает белая медведица по кличке Айна, а в 2021 году скончался белый медведь Умка.