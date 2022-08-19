Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В столице Чувашии состоялось вручение медали «За заслуги перед городом Чебоксары», которая является муниципальной наградой. В этом году её удостоены пять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Лариса Буланкина удостоена награды за «За заслуги перед городом Чебоксары» https://chgsd.cap.ru/

Накануне празднования Дня города, который будет отмечаться 21 августа, состоялось награждение медалью «За заслуги перед городом Чебоксары». Награды за «большой вклад в развитие» муниципалитета получили главный редактор муниципальной газеты «Чебоксарские новости» Лариса Буланкина, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, министр образования Чувашии, экс-начальник управления образования мэрии Дмитрий Захаров, бывший директор чебоксарского хлебозавода № 2 Юрий Кислов и заместитель директора «Чувашгражданпроектаа», бывший главный архитектор города Вениамин Мамуткин.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поблагодарил награждённых «за многолетнее, честное и добросовестное служение своему городу и горожанам».

Напомним, что в 2022 году Чебоксары отмечают 553-летие. День рождения будут отмечать три дня, но основные массовые мероприятия пройдут 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , медаль «За заслуги перед городом Чебоксары» является муниципальной наградой. Её вручают, в частности, за «особые заслуги» в общественной жизни города и развитии местного самоуправления, «большой вклад» в социально-экономическое развитие города и обеспечение законности, «продолжительную и безупречную» работу в различных отраслях, «выдающийся вклад» в повышении известности города, за мужество и смелость при спасении людей, а также за активное участие в благотворительной деятельности.