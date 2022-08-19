Чебоксары, 19 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии состоялось вручение медали «За заслуги перед городом Чебоксары», которая является муниципальной наградой. В этом году её удостоены пять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

https://chgsd.cap.ru/ Лариса Буланкина удостоена награды за «За заслуги перед городом Чебоксары»

Накануне празднования Дня города, который будет отмечаться 21 августа, состоялось награждение медалью «За заслуги перед городом Чебоксары». Награды за «большой вклад в развитие» муниципалитета получили главный редактор муниципальной газеты «Чебоксарские новости» Лариса Буланкина, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, министр образования Чувашии, экс-начальник управления образования мэрии Дмитрий Захаров, бывший директор чебоксарского хлебозавода № 2 Юрий Кислов и заместитель директора «Чувашгражданпроектаа», бывший главный архитектор города Вениамин Мамуткин.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поблагодарил награждённых «за многолетнее, честное и добросовестное служение своему городу и горожанам».

Напомним, что в 2022 году Чебоксары отмечают 553-летие. День рождения будут отмечать три дня, но основные массовые мероприятия пройдут 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , медаль «За заслуги перед городом Чебоксары» является муниципальной наградой. Её вручают, в частности, за «особые заслуги» в общественной жизни города и развитии местного самоуправления, «большой вклад» в социально-экономическое развитие города и обеспечение законности, «продолжительную и безупречную» работу в различных отраслях, «выдающийся вклад» в повышении известности города, за мужество и смелость при спасении людей, а также за активное участие в благотворительной деятельности.