Нили, Афганистан, , 09:10 — REGNUM Пять человек погибли и 11 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в афганской провинции Дайкунди. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Авария Tysto

Исхак Али Рашиди, глава департамента дорожного движения Дайкунди, сообщил, что в «Кутале-Чабалак» уезда Шахристан перевернулся микроавтобус. По его словам, в машине, которая двигалась в сторону Кабула, было 16 пассажиров.

В автоаварии погибли четыре женщины и один мужчина, а ещё 11 человек получили ранения. Среди раненых трое детей и три женщины. Рашиди сообщил, что раненые были доставлены в центральную больницу Дайкунди, состояние двоих из них критическое.

Причиной аварии стала разбитая и узкая дорога.

Напомним, Дайкунди — гористая провинция, где большинство дорог находится в плохом состоянии.