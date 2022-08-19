Омск, , 09:09 — REGNUM Смертельное ДТП произошло в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в региональном УМВД.

ДТП с четырьмя погибшими в Омской области УГИБДД УМВД России по Омской области

Обстоятельства аварии, в которой погибли четыре человека, устанавливают полицейские. Сообщение о ДТП поступило 18 августа в 21:50 по местному времени.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Ларгус» (женщина 1965 года рождения), следуя по автодороге Омск — Муромцево — Седельниково в сторону Омска, в районе 145 км не выдержала безопасную дистанцию. Автомобиль столкнулся с движущимся впереди трактором МТЗ-80.

В результате погибли четыре пассажира «Лады». Женщина 1985 года рождения и мужчина 2000 года рождения скончались на месте. Две девочки (2012 года рождения и 2021 года рождения) умерли в медицинском учреждении. Водитель и ещё два пассажира (девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения) доставлены в больницу.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту автоаварии, взяла на контроль прокуратура Омской области. Как уточнили в областном надзорном ведомстве, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как сообщили ИА REGNUM 19 августа в областном УГИБДД, с начала 2022 года в регионе произошло 1039 ДТП, погибли 82 человека, 1354 получили травмы.

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