Гагарин, Смоленская область, , 09:08 — REGNUM Смоленские чиновники отказали девушке-сироте, являющейся матерью ребёнка-инвалида, в предоставлении жилья. По данному факту следственными органами региона возбуждено уголовное дело по статье о халатности, доклад об обстоятельствах дела запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

История девушки была опубликована в соцсетях и ею заинтересовались следователи. Как предварительно установлено, должностными лицами Гагаринского района девушке-сироте, которая воспитывает дочь-инвалида, не было предоставлено положенное по закону вне очереди благоустроенное жильё по договору социального найма, даже после того, как суд вынес соответствующее решение.

«В результате потерпевшая и ее ребенок на протяжении длительного времени вынуждены проживать в непригодных для жизни условиях», — уточнили в СУ СКР по Смоленской области.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области представить подробный доклад о ходе расследования. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.