В Смоленской области девушке-сироте с ребёнком-инвалидом отказали в жилье
Гагарин, Смоленская область, 19 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Смоленские чиновники отказали девушке-сироте, являющейся матерью ребёнка-инвалида, в предоставлении жилья. По данному факту следственными органами региона возбуждено уголовное дело по статье о халатности, доклад об обстоятельствах дела запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета.
История девушки была опубликована в соцсетях и ею заинтересовались следователи. Как предварительно установлено, должностными лицами Гагаринского района девушке-сироте, которая воспитывает дочь-инвалида, не было предоставлено положенное по закону вне очереди благоустроенное жильё по договору социального найма, даже после того, как суд вынес соответствующее решение.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области представить подробный доклад о ходе расследования. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.