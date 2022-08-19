Брюссель, 19 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Страны — члены Европейского союза, которые ранее уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, не собираются полностью переставать их выдавать. Об этом 18 августа заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Tour-market.gr Шенгенская виза

«Страны ЕС (которые ввели такие ограничения на выдачу виз — ред.) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», — сказала она.

Также Хиппер уточнила, что введение ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам РФ рассмотрят главы МИД стран Евросоюза в ходе неформальной встречи, которая состоится 30–31 августа в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские государства приняли решения об отказе от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с Россией и запрете въезда российских граждан под давлением Вашингтона.