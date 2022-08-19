Кабул, , 09:04 — REGNUM Туристическая организация Free Borders, которая предлагает небольшие групповые туры в самые интересных и труднодоступные места мира, в сотрудничестве с единственной женщиной-гидом из Афганистана организует эксклюзивный виртуальный тур по городу Герат. Часть прибыли от этого пойдёт на обучение афганских женщин. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Фатима Хайдари — не только первая женщина-гид в Афганистане, но и единственная афганка, работающая в этой сфере.

В этом часовом виртуальном туре, прежде чем «провести» экскурсантов по своему родному городу Герату, Хайдари рассказывает о текущей ситуации в Афганистане и бурной истории страны.

Фатима покинула Афганистан в прошлом году, когда в августе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул. Сейчас она проживает в Италии.

Прибыль от виртуального тура будет разделена между Фатимой и организацией, обучающей девочек в Афганистане. В настоящее время обучение проходит в секретном месте по два часа в день шесть дней в неделю. В занятиях принимают участие около 30 девочек в возрасте от десяти до 18 лет. Деньги, поступившие от продажи билетов, будут использованы для покупки основных школьных принадлежностей, включая книги, канцелярские товары и зарплату учителям.

«Пришло время помочь девочкам, которые остались в том аду, из которого бежала я», — говорит Фатима.

«Мы можем помочь девочкам осуществить свои мечты, получить образование, бороться за свои права и преодолеть нынешнюю гендерную дискриминацию и унижение», — считает она.

По словам Фатимы, «мы должны стоять рядом с ними и поддерживать их, независимо от того, насколько далеко мы находимся и насколько мал наш вклад».

По оценкам Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти 850 000 старшеклассниц в Афганистане были лишены доступа к школьному образованию.

Джеймс Уилкокс, основатель туристической организации Free Borders, сказал: »Возможность того, что Фатима всё ещё может показать свой город нашим гостям, даже если она не может быть там лично, важен сам по себе».

Он добавил, что организация с 2008 года возит туристов в Герат. По его словам, Герат — прекрасный город, который наиболее полно показывает средневековые города Афганистана с точки зрения архитектуры.

Этот виртуальный тур состоится 23 августа.