Кабул, 19 августа 2022, 09:04 — REGNUM Туристическая организация Free Borders, которая предлагает небольшие групповые туры в самые интересных и труднодоступные места мира, в сотрудничестве с единственной женщиной-гидом из Афганистана организует эксклюзивный виртуальный тур по городу Герат. Часть прибыли от этого пойдёт на обучение афганских женщин. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Фатима Хайдари — не только первая женщина-гид в Афганистане, но и единственная афганка, работающая в этой сфере.
В этом часовом виртуальном туре, прежде чем «провести» экскурсантов по своему родному городу Герату, Хайдари рассказывает о текущей ситуации в Афганистане и бурной истории страны.
Фатима покинула Афганистан в прошлом году, когда в августе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул. Сейчас она проживает в Италии.
Прибыль от виртуального тура будет разделена между Фатимой и организацией, обучающей девочек в Афганистане. В настоящее время обучение проходит в секретном месте по два часа в день шесть дней в неделю. В занятиях принимают участие около 30 девочек в возрасте от десяти до 18 лет. Деньги, поступившие от продажи билетов, будут использованы для покупки основных школьных принадлежностей, включая книги, канцелярские товары и зарплату учителям.
«Пришло время помочь девочкам, которые остались в том аду, из которого бежала я», — говорит Фатима.
«Мы можем помочь девочкам осуществить свои мечты, получить образование, бороться за свои права и преодолеть нынешнюю гендерную дискриминацию и унижение», — считает она.
По словам Фатимы, «мы должны стоять рядом с ними и поддерживать их, независимо от того, насколько далеко мы находимся и насколько мал наш вклад».
По оценкам Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти 850 000 старшеклассниц в Афганистане были лишены доступа к школьному образованию.
Джеймс Уилкокс, основатель туристической организации Free Borders, сказал: »Возможность того, что Фатима всё ещё может показать свой город нашим гостям, даже если она не может быть там лично, важен сам по себе».
Он добавил, что организация с 2008 года возит туристов в Герат. По его словам, Герат — прекрасный город, который наиболее полно показывает средневековые города Афганистана с точки зрения архитектуры.
Этот виртуальный тур состоится 23 августа.