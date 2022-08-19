Новосибирск, 19 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия в детском саду Новосибирска, где погибла пятилетняя девочка. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

Напомним, 18 августа 2022 года на территории детсада в Новосибирске во время утренней прогулки пятилетняя девочка, оставшись без присмотра, упала с самоката и ударилась головой. Она скончалась на месте.

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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Виталию Зарипову представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего, — уточнили в СКР. — Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после гибели ребёнка на территории детского сада Новосибирска возбуждено уголовное дело. Свою проверку начало и министерство образования Новосибирской области.