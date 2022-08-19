Донецк, 19 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Населённый пункт Еленовка Донецкой Народной Республики обстрелян украинскими войсками. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 7:00 зафиксирован удар с позиций ВСУ в Новомихайловке. По Еленовке выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в ДНР в результате украинских обстрелов погибли пять человек.