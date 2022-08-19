Москва, , 09:00 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 9,5% (на 7166 га) и, по данным на утро 19 августа, составляет 82 285 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 18 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 74 лесных пожаров на площади… 885 га. На 00:00 мск 19 августа на территории РФ действовал 51 лесной пожар на площади… 82 285 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2586 человек, 434 единицы техники и 22 самолёта и вертолёта. Ещё 70 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (66 442 га), в Рязанской области (6012 га), в Коми (4967 га), в Нижегородской области (3800 га) и в Марий Эл (500 га).

По данным на утро 18 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 75 119 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области из-за крупного лесного пожара с 18 августа начал действовать режим чрезвычайно ситуации.

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