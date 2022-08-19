Вена, 19 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Турецкий «Фенербахче» одержал победу над австрийской «Аустрией» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Вене и завершилась со счётом 2:0.

Football.ua Болельщики «Фенербахче»

В составе «Фенербахче» голы забили нападающие Джошуа Кинг на восьмой минуте и Сердар Дурсун на 89-й.

Ответный матч пройдёт 25 августа в Стамбуле.

Читайте также: «Ференцварош» разгромил «Шемрок Роверс» в квалификации Лиги Европы