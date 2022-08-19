Москва, , 08:59 — REGNUM В России с июня 2022 года два крупных банка начали давать гражданам отсрочку на первый взнос по ипотеке, передаёт 19 августа РБК со ссылкой на представителей банков.

Ипотека Fishki.net

Новая опция российских банков введена для клиентов, которые способны купить новое жилье только после продажи уже имеющегося.

В частности, «Альфа-банк» и девелопер «Инград» с июня начали одобрять ипотеку на новостройки с перечислением первого взноса в рассрочку до 24 месяцев. Московский кредитный банк даёт отсрочку на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, на российские семьи, у которых рождение ребёнка произойдёт до конца 2023 года, предлагается распространить программу семейной ипотеки под 6% годовых.

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