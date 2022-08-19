Киншаса, , 08:57 — REGNUM Военнослужащие и гражданские сотрудники миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) покинули один из крупнейших городов страны Бутембо после жестких протестов, связанных с неспособностью миротворцев осуществлять защиту мирных жителей. Об этом сообщил журналистам военный губернатор провинции Северное Киву генерал Констант Ндима.

Солдаты ООН

Ранее населенный пункт охватила серия демонстраций, в ходе которых десятки человек, включая мирных жителей, военных Организации Объединенных Наций, а также сотрудников конголезской полиции.

Представитель МООНСДРК Ндейе Хади Ло заявил, что силы ООН покинули город временно. Миссия организации в ДР Конго насчитывает в общей сложности 12 400 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа управление конголезской армии в провинции Южное Киву объявило, что на территорию Демократической Республики Конго вошли бурундийские войска, которые являются частью миссии Восточноафриканского сообщества (EAC) в этой африканской стране.

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