Кишинёв, , 08:56 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявляет о массовой поддержке в обществе, но во время последнего визита в Бельцы её охраняло около 300 охранников. Об этом 18 августа написал в своём телеграм-канале экс-президент республики Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чего ты боишься, ты же хвасталась, что у тебя самая мощная народная поддержка? Покажи тогда, какая ты смелая, сходи на рынок, но сама, без телохранителей, и послушай, что про тебя говорят люди», — сказал Додон.

Он добавил, что сам в случае освобождения из-под домашнего ареста будет общаться с людьми в разных районах страны. По мнению экс-президента, действующая власть боится того, что население поддерживает Додона.

Напомним, 18 августа суд в Кишинёве продлил домашний арест Додона ещё на 30 суток. Прокуроры в качестве доводов о сохранении ограничений заявили, что он якобы общался с фигурантами по делу через телеграм.

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