Москва, , 08:55 — REGNUM Советник премьер-министра Индии по вопросам безопасности Аджит Довал побывал в Москве с двухдневным визитом. Об этом 18 августа сообщило издание «Акценты».

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Уточняется, что, по данным источника, Довал считается вторым человеком в Индии по уровню влиятельности после глава индийского правительства Нарендры Моди и благодаря ему страна смогла стать мощным военным игроком, усилив свою борьбу с Китаем, Пакистаном и радикальными исламистами.

Также указывается, что в Москве советник индийского премьер-министра по безопасности провёл закрытые встречи с главой Совбеза России Николаем Патрушевым и заместителем председателя правительства РФ Денисом Манутровым.

Кроме того, отмечается, что в ходе встречи с Мантуровым стороны говорили о росте товарооборота между Россией и Индией, а с Патрушевым Довал говорил о поставках индийской стороне российских вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа с 75-летием провозглашения независимости Индии поздравил индийского премьер-министра Нарендру Моди президент России Владимир Путин.