Сеул, 19 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Южной Корее ожидают сокращения объёмов экспорта во второй половине года. Ожидается, что это будет вызвано снижением спроса в таких крупных странах, как Китай и США, а также ростом цен на сырье. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей Корейской торгово-промышленной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие представители 300 компаний-экспортеров, 64,7% респондентов прогнозируют сокращение исходящих поставок во второй половине года. 23% участников опроса предполагают, что значительных изменений не будет, а 12,3% ожидают увеличение поставок.

Отмечается, что 44,3% представителей компаний считают, что экспорт товаров из Южной Кореи сократится из-за снижения спроса в Китае и других странах, являющимися основными торговыми партнерами. 37,6% указали на рост стоимости сырья, а 18,1% — на сбои в глобальной цепочке поставок.