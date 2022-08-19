Самара, , 09:00 — REGNUM Одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области является сбережение живописнейших мест Поволжья. Об этом 19 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров, обращаясь к местным жителям по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области.

Заповедник Марина Каширская, ИА REGNUM

Азаров напомнил, что 95 лет назад 19 августа был создан Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина.

«Для нашего региона это стало важным шагом в деле сохранения «зелёных лёгких», флоры и фауны самарской земли. Сегодня сбережение живописнейших мест Поволжья — Жигулёвского заповедника, Самарской Луки, Национального парка «Бузулукский бор», Ботанического сада, многочисленных памятников природы регионального и местного значения — одно из приоритетных направлений работы правительства области», — приводит пресс-служба областного правительства его слова.

Азаров поблагодарил сотрудников лесного хозяйства, экологов, добровольцев, инициативных граждан, которые заботятся о сохранении уникальных природных богатств области искреннее стремление принести пользу обществу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти начались работы по рекультивации свалки рядом с АвтоВАЗом. В Самарской области в переработку поступает свыше 43% отходов.