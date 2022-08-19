Самарский губернатор назвал приоритеты работы облправительства
Самара, 19 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области является сбережение живописнейших мест Поволжья. Об этом 19 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров, обращаясь к местным жителям по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области.
Азаров напомнил, что 95 лет назад 19 августа был создан Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина.
«Для нашего региона это стало важным шагом в деле сохранения «зелёных лёгких», флоры и фауны самарской земли. Сегодня сбережение живописнейших мест Поволжья — Жигулёвского заповедника, Самарской Луки, Национального парка «Бузулукский бор», Ботанического сада, многочисленных памятников природы регионального и местного значения — одно из приоритетных направлений работы правительства области», — приводит пресс-служба областного правительства его слова.
Азаров поблагодарил сотрудников лесного хозяйства, экологов, добровольцев, инициативных граждан, которые заботятся о сохранении уникальных природных богатств области искреннее стремление принести пользу обществу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти начались работы по рекультивации свалки рядом с АвтоВАЗом. В Самарской области в переработку поступает свыше 43% отходов.