Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову подумать над переводом школьников начальных и средних классов на пятидневную неделю. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию документа.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению депутата, шестидневка для учеников и их семей является испытанием, поскольку дети не успевают отдохнуть и пообщаться с родителями.

Крупник отметил, что для тех регионов, где наблюдается дефицит школ, шестидневка может являться выходом из положения. Однако в субъектах, где нет таких проблем, такое расписание «вызывает вопросы и опасения», считает автор письма.