Чебоксары, 19 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Чувашии города Шумерля и Козловка получат почти 630 млн рублей на строительство тепловых сетей и системы горячего водоснабжения. Об этом сообщается на сайте республиканского министерства строительства и ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Обновление коммунальной инфраструктуры будет проводиться при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Новые тепловые сети и сети горячего водоснабжения проложат от газовых блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке на средства займа из федерального фонда ЖКХ.

Согласно проекту, планируется строительство пяти коммунальных объектов, из них четыре будут построены в Шумерле, один — в Козловке. В частности, в Шумерле построят тепловые сети и сети горячего водоснабжения микрорайона ШЗСА (завод спецавтомобилей) от блочно-модульных котельных по улицам Чайковского и Карла Маркса.

По данным минстроя, общая стоимость проекта составляет 629,8 млн рублей, из них заёмные средства фонда ЖКХ превысят 427,8 млн рублей, остальные 201,9 млн рублей выделяются из бюджета Чувашии. В настоящее время поступил первый заёмный транш в размере 130 млн рублей.

Работы начнутся в третьем квартале 2022 года, запуск в эксплуатацию намечен на четвёртый квартал 2023 года. Финансирование будет проводиться по мере строительства и предоставления отчётов.

В министерстве также отмечают, что республика направила запрос в фонд ЖКХ о представлении в 2022 году дополнительно почти 484 млн рублей на реализацию второго этапа проекта — строительство двух объектов коммунальной инфраструктуры в Шумерле и одного в Козловке. В качестве софинансирования республика планирует выделить из регионального бюджета 120,9 млн рублей.

Напомним, что Шумерля считается в Чувашии самым проблемным муниципалитетом в части состояния коммунальной инфраструктуры, где также накоплены многомиллионные долги за топливно-энергетические ресурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии за год возросла просроченная задолженность за электричество, но при этом снизились задолженность за газ и тепло: На 1 июля просроченная задолженность предприятий ЖКХ за потреблённые топливно-энергетические ресурсы составляет 2 260,6 млрд рублей, что на 351,2 млн рублей меньше, чем было год назад. Снижение составило 13,44%.

Подробнее: Предприятия в Чувашии задолжали за коммунальные ресурсы 2,26 млрд рублей