Москва, 19 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Российский суд оштрафовал ООО «Оранж Бизнес Сервисез» (дочерняя компания французской Orange Business Services) за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

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Отмечается, что это первый подобный штраф в России. По данным ведомства, в отношении компании был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика).

Для юридических лиц по этой статье предусмотрен штраф в размере от 600 тыс. от 1 млн рублей. Решение о назначении штрафа вынес мировой суд.

Как сообщал ИА REGNUM, в декабре 2021 года Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Так, теперь операторов связи будут штрафовать за пропуск «подменных номеров». Штрафы для должностных лиц (в зависимости от правонарушения) составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, юрлица — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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