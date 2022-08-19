19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Если российский президент Владимир Путин решит посетить саммит G20 на Бали, то сделает это с высоко поднятой головой. Кто там ему в глаза хотел посмотреть? Фон дер Ляйен или Трасс? Пусть попробуют — как бы не обделались — мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 09:42 — REGNUM Известие о намерении российского президента Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали 15–16 ноября спровоцировало шквал комментариев в социальных сетях. Люди сказали много теплых слов в адрес российского лидера. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отличная новость! Важный гость, по сути говоря, все его будут ждать, и каждый захочет встретиться с великим человеком», — отметил Потап Харитонов.

«Ну, было бы странно, если бы он туда не поехал, как бы бояться-то ему там нечего, да и некого», — считает Степан Хадиев.

«Путин явно утрёт всем нос! Как всегда, будем наблюдать, как все хотят с ним поговорить и сфотографироваться! Настоящий президент! Любим и гордимся!» — поделилась Ольга Фролова.

«Путин приедет на саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября. Ну, значит, к этому времени СВО будет закончена полной капитуляцией Украины», — рассуждает Юрий Баранов.

«Правильно. Пора высказать всё этим! С нами лучше не шутить», — поддерживает Александр Гусаров.

«Не думаю, что мы туда едем, чтобы что-то высказать. На саммите совсем иные вопросы решаются», — поделилась мнением Виктория Мясникова.

«Пусть едет! Ни у кого не получится изолировать нашу страну», — считает Таисия Моисеева.

«Будем ожидать, что все европейские представители уткнутся глазами в пол», — предсказала реакцию на приезд Путина на Бали Злата Левченко.

«Отлично, лично покажет всем решимость России победить нацизм», — высказался по поводу возможного визита на саммит российского лидера Евгений Бодрый.

«Запад схватился за сердце? Сразу вся ваша фуфлыжная повесточка об изоляции ушатается. Охраняйте президента лучше, врагов много сейчас», — замечет Дмитрий Бобков.

Владимир Путин (сс) Администрация президента России

«Ради Путина и Зеля в потной футболке и небритый подтянется. Речь толкнет по телевизору. Сценарий уже пишется», — иронизирует Надежда Кравченко.

«Зеленский продлил военное положение до 21 ноября, случайно, наверное», — заметила Светлана Халилова.

«Путину точно есть что там сказать! Надеюсь, что этот саммит приведет всех к компромиссу», — поделился мнением Яков Дорохов.

«Мы молимся за здоровье нашего президента, за его решимость во благо нашей России и народа. Он единственный президент, которого знает весь мир. Удачи и успеха ему в это непростое время», — напутствовала Татьяна Канайкина.

«Как же ему тяжело, Господи! Все силы ада на него ополчились! Молитесь за нашего президента и воинов, россияне, и чтобы Зеленский не устроил ядерной катастрофы!» — соглашается Людмила Киясь.

«Умница, Владимир Владимирович! Дай Господь Вам здоровья и сил!» — поддерживает Галина Молодых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что президент России Владимир Путин планирует принять очное участие в саммите G20, известил президент Индонезии Джоко Видодо. По его словам, план участия подтвердил также председатель КНР Си Цзиньпин.

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