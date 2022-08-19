Гагра, Абхазия, 19 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. КПП «Псоу» на абхазско-российской границе остаётся единственным логистическом пунктом для Абхазии. Об этом, как передаёт 18 августа агентство «Апсадгьыл-инфо», заявил президент республики Аслан Бжания, на встрече с членами Общественной палаты.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«В нашем случае и для бизнеса, и для наших граждан, и для туристов — это проблема. Необходимо, чтобы пересечение грузов стало доступным не только для абхазского и российского бизнеса. Я знаю, что и казахский бизнес проявляет интерес к нашей территории, логистике, инфраструктуре и транзитным возможностям», — сказал Бжания.

Он добавил, что нужно привлечь в страну крупный бизнес, но его отпугивает «волокита» в Абхазии. Президент также указал на то, что до сих пор абхазское законодательство не гармонизировано с российским.

Бжания заявил о необходимости использовать транзитные возможности Абхазии. Нужны специализированные площадки, развитие портов и железной дороги.

Таможенное оформление глава республики предложил делать в Гулрыпшском районе, где располагается специализированный таможенный орган РФ. В этом случае груз можно будет не проверять на КПП «Псоу». Бжания также не видит проблем, что товары будут поступать из Грузии.

«Кто-то считает, что транзита у нас не должно быть, потому что транзит — это торговля с врагом, потому как грузы идут оттуда. Я так не считаю, мне не интересно, что происходит на территории врага, меня интересует то, как наши люди живут», — подчеркнул Бжания.

Президент заявил, что нужно упрощать режим пересечения границы, но это не значит, что следует допустить бесконтрольное перемещение грузов по территории страны.