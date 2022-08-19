Кубинка, Московская область, 19 августа 2022, 08:47 — REGNUM В России могут быть отключены все смартфоны, в том числе работающие на Android. Об этом заявила предприниматель Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда».
Она рассказала, что для российских пользователей могут отключить не только продукцию IPhone, но также и все модели, работающие на Android.
«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна», — сказала Касперская.