Кубинка, Московская область, 19 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В России могут быть отключены все смартфоны, в том числе работающие на Android. Об этом заявила предприниматель Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда».

(сс) Вени Марковски Наталья Касперская

Она рассказала, что для российских пользователей могут отключить не только продукцию IPhone, но также и все модели, работающие на Android.

«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна», — сказала Касперская.