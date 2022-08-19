Кандагар, Афганистан, , 08:46 — REGNUM Информационное агентство «Бахтар», контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовало статью о решениях собрания в Кандагаре, прошедшего 18 августа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

В десятом пункте решения указано, что «Исламский Эмират состоит из афганцев и имеет внутреннюю легитимность». Далее говорится, что «Исламский Эмират» обеспечил безопасность на всей территории страны и «устранил островки насилия».

В резолюции также сказано, что правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвечает не только интересам региона, но и интересам всего мира, и содержится просьба к странам и организациям признать правительство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В одиннадцатом пункте резолюции подчёркивается, что противостояние Исламскому Эмирату, властвующему во всём Афганистане, и любая вооружённая оппозиция считаются «мятежом» и противодействие этому возлагается на «нацию и Эмират».

В тринадцатом пункте «улемам, публикующим спорные вопросы в социальных сетях» приказано «окончательно» прекратить это делать и не вызывать «крамолы».

В первом пункте резолюции осуждается авиаудар США по Кабулу, приведший к гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это действие называется явным нарушением соглашения в Дохе, нарушением международных принципов и суверенитета Афганистана.

Во втором пункте говорится, что страна, позволившая американскому беспилотнику использовать своё воздушное пространство и осуществить эту атаку, также является соучастником, и это будет иметь плохие последствия и для этой страны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что в собрании приняли участие 3000 представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), улемов, этнических авторитетов и чиновников бывшего правительства.