Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Екатеринбурге в 25-й раз выбрали мисс города. Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2022» стала 20-летняя студентка Татьяна Кузьмина. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице «Вконтакте».

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам новой «Мисс Екатеринбург», она не сомневалась в своей победи. При этом о планах на будущее девушка говорит скромно: представлять город как его главная красавица и не забывать про учёбу.

В качестве приза победительница получила фотосессию, годовой абонемент в школу стиля и клинику косметической медицины.

Отметим, за звание «Мисс Екатеринбург-2022» боролись 12 участниц. Победительницу в том числе выбирали 13 экс-обладательниц звания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году главной красавицей города стала студентка из Кушвы Виолетта Сараева.