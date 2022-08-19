Адана, Турция, 19 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» подписал контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кирилл Венедиктов Артём Дзюба

Отмечается, что контракт подписан по схеме «1+1», т.е. на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Напомним, в мае Дзюба ушёл из «Зенита», за который играл с 2015 года. В составе команды он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. В составе санкт-петербургского «клуба он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем Кубка России.