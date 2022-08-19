Мелитополь, 19 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Поставки странами Запада вооружений киевскому режиму на сегодняшний день стали открытыми и практически неограниченными. Об этом 19 августа заявил один из лидеров ополчения Запорожья, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

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«Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Новиков подчеркнул, что такие поставки оружия Западом не повиляют на конечный результат российской спецоперации, однако они отражаются на её проведении, так как западный поток оружия достаточно серьёзный и Киеву поставляется много высокоточных видов вооружений.

«То есть нельзя говорить, что это критически, но это действительно ощутимо», — пояснил командир отряда «Троя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир отряда «Троя» Владимир Новиков рассказал, что украинские войска были очень хорошо оснащены разными устройствами, но теперь их оснащённость упала в десятки раз.