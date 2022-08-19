Берлин, 19 августа 2022, 08:42 — REGNUM Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.
По его словам, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции в сфере энергетики оказались серьёзной ошибкой.
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