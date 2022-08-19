Москва, , 08:41 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект обновлённой стратегии развития автомобильной промышленности. Документ опубликован на официальном сайте размещения информации о подготовке нормативных актов.

Производство автомобилей на АвтоВАЗе Lada.ru

Обновлённая стратегия предполагает, что в развитие автокомпонентов и НИОКР до 2035 года могут быть вложены 2,7 трлн рублей. Ещё по 500-600 млрд ожидаются вложения в стимулирование внутреннего спроса и поставок за рубеж.

В министерстве считают, что авторынок может выйти на докризисный уровень к 2026–2027 годам. В ближайшие годы в качестве ключевых целей названы обеспечение технологического суверенитета отрасли и удовлетворение потребности российского рынка в продукции с уровнем локализации не менее 80%, а также рост вклада автопрома в экономику России.