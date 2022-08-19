Ханты-Мансийск, , 08:38 — REGNUM В Югре с 1 сентября 2022 года запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов. Соответствующий закон, регулирующий правила продажи алкоголя в ХМАО, был принят ещё в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятка департамента экономического развития ХМАО о вводимых ограничениях продажи алкоголя с 1 сентября 2022 года. depeconom. admhmao.ru

Закон, принятый 26 ноября 2020 года думой ХМАО и подписанный главой региона Натальей Комаровой, был инициирован самими жителями Югры, которые требовали прекратить деятельность пивных баров-магазинов в жилых домах и близ детских площадок.

«С 1 сентября 2022 года вступает в силу запрет на розничную продажу алкогольной продукции во дворах многоквартирных жилых домов, а также в торговых объектах в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской игровой (спортивной) площадки», — сообщает департамент экономического развития ХМАО.

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