Сеул, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 19 августа телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, стороны выразили сожаление по поводу того, что северокорейская сторона отвергла предложение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о предоставлении Пхеньяну экономической помощи в случае отказа от ядерной программы.

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«Министры поделились своей оценкой ситуации на Корейском полуострове», — заявили в южнокорейском МИД.

Представители двух стран договорились продолжать усилия по возвращению КНДР к диалогу в сотрудничестве с мировым сообществом и усилия по укреплению двустороннего союза. Они также обсудили недавний визит Пак Чина в Китай и корейско-японские отношения.