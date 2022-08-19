Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи обсудили ситуацию в регионе
Сеул, 19 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 19 августа телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, стороны выразили сожаление по поводу того, что северокорейская сторона отвергла предложение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о предоставлении Пхеньяну экономической помощи в случае отказа от ядерной программы.
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«Министры поделились своей оценкой ситуации на Корейском полуострове», — заявили в южнокорейском МИД.
Представители двух стран договорились продолжать усилия по возвращению КНДР к диалогу в сотрудничестве с мировым сообществом и усилия по укреплению двустороннего союза. Они также обсудили недавний визит Пак Чина в Китай и корейско-японские отношения.