Канберра, , 08:35 — REGNUM В Австралии 19 августа стартовали военные учения Pitch Black с участием ряда стран региона, членов военного блока НАТО и их союзников. Об этом сообщает министерство обороны Австралии.

ВВС Австралии

Отмечается, что учения ВВС будут в течение трёх недель проходить на территории северных и северо-восточных регионов Австралии. В них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих, будут задействованы порядка 100 самолётов ВВС Австралии, США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Индии, Индонезии, Сингапура и Южной Кореи.

Канаду, Нидерланды, Малайзию, Таиланд, Филиппины, ОАЭ и Новую Зеландию представит на манёврах только наземный персонал.

«Учения Pitch Black — это масштабное оперативное коллективное учебное мероприятие, в рамках которого будут выполняться тактические задачи по противодействию наступлению с воздуха, воздушному перехвату и нанесению удара силами многонациональной коалиции», — передаёт ТАСС слова представителя австралийского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Южной Кореи примут участие в военных учениях, которые будут проводиться в Австралии.

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