Джакарта, , 08:33 — REGNUM В саммите Группы двадцати (G20), который состоится на индонезийском острове Бали, намерены очно принимать участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 18 августа заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью агентству Bloomberg.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — сказал он.

Кроме того, индонезийский лидер отметил, что лидерам крупных стран мира необходимо достаточное пространство для проведения диалога. При этом отмечается, что в МИД КНР не стали комментировать возможность Си Цзиньпина на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа заместитель гвинейского министра обороны Давид Хаба заявил, что Гвинея собирается развивать военное сотрудничество с Россией.