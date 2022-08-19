Оренбург, 19 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший заместитель главы Акбулакского района. Его уличили в коррупции. По делу утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в судебную инстанцию, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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По версии следствия, экс-чиновник ввёл в заблуждение двух сотрудников частной компании, заявив о возможности оказать за денежное вознаграждение содействие в победе предприятия в конкурсах на заключение муниципальных контрактов. Реально же такой возможности у бывшего замглавы района не было. Однако деньги он получил — 620 тыс. рублей.

В заблуждением таким же образом был введён и руководитель муниципального предприятия района. Чиновник обещал оказать содействие в положительном результате проводимой проверки финансово-хозяйственной деятельности. За эту услугу было получено 50 тысяч рублей.

Взятка передавалась под контролем правоохранителей. Экс-чиновника задержали с поличным.