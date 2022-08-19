Москва, 19 августа 2022, 08:31 — REGNUM Российская Федерация в июле 2022 года заняла третье место среди стран мира, которые используют китайский юань в международных платежах. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил журнал Forbes со ссылкой на статистические данные системы SWIFT.
По данным системы обмена платёжной информацией SWIFT, Россия за три месяца увеличила свою долю на мировом валютном рынке в 6,3 раза. В июле на РФ пришлось 3,9% транзакций в юанях против 1,42% в июне.
На втором месте рейтинга оказалась Великобритания (6,35%). Лидером списка остаётся Гонконг — 70,93% в сравнении с 73,82% в июне. Четвёртое и пятое место после России заняли Сингапур (3,77%) и США (2,98%).
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Народный банк понизил курс юаня на 133 пункта, до 6,79 юаня за доллар.
Читайте также: Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару до рекордного минимума