Москва, , 08:31 — REGNUM Российская Федерация в июле 2022 года заняла третье место среди стран мира, которые используют китайский юань в международных платежах. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил журнал Forbes со ссылкой на статистические данные системы SWIFT.

Юани Stock-free.org

По данным системы обмена платёжной информацией SWIFT, Россия за три месяца увеличила свою долю на мировом валютном рынке в 6,3 раза. В июле на РФ пришлось 3,9% транзакций в юанях против 1,42% в июне.

На втором месте рейтинга оказалась Великобритания (6,35%). Лидером списка остаётся Гонконг — 70,93% в сравнении с 73,82% в июне. Четвёртое и пятое место после России заняли Сингапур (3,77%) и США (2,98%).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Народный банк понизил курс юаня на 133 пункта, до 6,79 юаня за доллар.

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