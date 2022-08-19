Ереван, 19 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В ряде школ Армении готовы начать преподавать грузинский язык. Об этом 18 августа сообщил журналистам министр образования республики Ваграм Думанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Мы в этом году в некоторых школах Армении готовы начать процесс преподавания грузинского языка, — сказал глава минобразования. — Речь не обязательно идёт о школах, расположенных в приграничных областях страны».

Министр подчеркнул, что эти занятия будут внеклассными и необязательными. Он пообещал сообщить детали в ближайшее время.

Стоит отметить, что в течение последнего года участились контакты на высоком уровне между Грузией и Арменией. Страны в июле 2021 года запустили проект по возведению «Моста дружбы» через реку Дебед на армяно-грузинской границе.