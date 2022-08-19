* запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 08:26 — REGNUM Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, заявил, что, хотя страны мира не признали правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взаимодействуют с некоторыми странами «как официальное правительство». Моттаки сказал на встрече в Кандагаре, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смог представить Афганистан на международной арене, несмотря на отсутствие официального признания». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Напомним, 18 августа в Кандагаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели большую встречу, в которой приняли участие более трёх тысяч этнических старейшин, улемов, учёных и официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Моттаки сказал на этой встрече, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работают над формулированием внешней политики, и заявил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добилось важных достижений в этой области. Он ещё раз подчеркнул, что радикалы хотят хороших отношений с миром, и попросил международное сообщество «позволить афганцам жить счастливо, как люди в других странах».

Представляется, что Моттаки имеет в виду невмешательство международного сообщества, ограничивающееся оказанием давления на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишь в отношении лишения женщин права на образование и работу и формировании инклюзивного правительства.

Министр добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан всего за 11 дней при поддержке народа, что свидетельствует о народной легитимности этой группировки.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили целью встречи в Кандагаре рассмотрение текущей ситуации в стране, а также некоторых других вопросов.

По информации агентства «Бахтар», мулла Хайрулла Хайрхах, министр информации и культуры правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал на встрече в Кандагаре, что победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пробудила совесть всех мусульман».

Встреча в Кандагаре — вторая крупная встреча талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последний год. На встрече министр информации и культуры ещё раз поздравил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с победой в Афганистане. Он добавил: »Во время хаджа ко мне подходили люди, которые хотели поприветствовать лидеров Исламского Эмирата».