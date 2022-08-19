Киев, 19 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, проведение переговоров между Москвой и Киевом будет возможно только после полного вывода российских войск с освобождённых от киевских боевиков территорий. Он заявил об этом 18 августа по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский в роли Наполеона

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — приводит его слова агентство Anadolu.

При этом Зеленский также отметил, что считает необходимым, чтобы российские войска были выведены с территории Запорожской АЭС, и добавил, что Россия должна «прекратить провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за возможных новых попыток киевских войск нанести удар по станции.