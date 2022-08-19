Зеленский назвал полный вывод войск условием проведения переговоров с РФ
Киев, 19 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, проведение переговоров между Москвой и Киевом будет возможно только после полного вывода российских войск с освобождённых от киевских боевиков территорий. Он заявил об этом 18 августа по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — приводит его слова агентство Anadolu.
При этом Зеленский также отметил, что считает необходимым, чтобы российские войска были выведены с территории Запорожской АЭС, и добавил, что Россия должна «прекратить провокации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за возможных новых попыток киевских войск нанести удар по станции.