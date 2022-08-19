Порт-Вила, , 08:25 — REGNUM Президент Вануату Никенике Вуробараву распустил парламент, чтобы предотвратить свержение премьер-министра Боба Ламана, который часто критикует Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Мбае-Айленд (архипелаг Вануату). Фото из космоса Nasa.gov

Роспуск произошел после того, как ряд политиков в парламенте Вануату призвали к вотуму недоверия, чтобы сместить Ламана.

Премьер-министр заявил, что приветствует решение президента, принятое 18 августа.

С другой стороны, решение Никенике Вуробараву вызвало критику со стороны оппозиции. Лидер оппозиции Ральф Регенаву заявил, что решение о роспуске парламента будет передано в суд. Регенаву также заявил, что большинство законодателей одобрили отставку Ламана. Лидер оппозиции утверждал, что заручился поддержкой 29 из 51 депутата парламента Вануату.