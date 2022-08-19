Уфа, 19 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Свыше 380 предприятий Башкирии обеспечили занятость граждан, которые прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Торопов Служба занятости

Отмечается, что трудоустройство граждан гарантировано на основании трёхсторонних договоров между образовательной организацией, обучающимся и работодателем.

Наиболее востребованными направлениями профессиональной переподготовки и обучения являются педагог-дефектолог, педагог дошкольного образования, специалист по веб-дизайну, социальный работник, фармацевт, бизнес-аналитик, специалист по управлению персоналом, бухгалтер.

Обучение организовано за счёт средств федерального бюджета по направлениям центров занятости населения.

«Башкирия занимает третье место в федеральном рейтинге по численности граждан, прошедших обучение в рамках федерального проекта. С начала 2022 года свыше 3 тыс. человек получили направление на обучение, 1,8 тыс. участников программы уже получили новые профессиональные компетенции», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии для организации рабочих мест для стажировки выпускников профессиональных учебных заведений были заключены договора с предприятиями региона на общую сумму 13,5 млн рублей.