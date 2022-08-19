Москва, , 08:24 — REGNUM Европейские государства приняли решения об отказе от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с Россией и запрете въезда российских граждан под давлением Вашингтона, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ежемесячному отчету на сайте министерства финансов ФРГ перспективы дальнейшего экономического развития Германии мрачны из-за роста цен на энергоносители и сбоев в цепочке поставок.

«В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9%», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, аномальная жара, разразившаяся на территории Европы, сильно ударила по сельскому хозяйству, а урожай сократился на 20%. Также ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год, добавил парламентарий.

«Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», — сказал Володин.

Спикер Госдумы считает, что Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран.

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