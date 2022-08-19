Москва, 19 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Европейские государства приняли решения об отказе от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с Россией и запрете въезда российских граждан под давлением Вашингтона, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ежемесячному отчету на сайте министерства финансов ФРГ, перспективы дальнейшего экономического развития Германии мрачны из-за роста цен на энергоносители и сбоев в цепочке поставок.

«В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9%», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, аномальная жара, разразившаяся на территории Европы, сильно ударила по сельскому хозяйству, а урожай сократился на 20%. Также ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год, добавил парламентарий.

«Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», — сказал Володин.

Спикер Госдумы считает, что Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран.

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