Вашингтон, 19 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют выделить Украине 800 млн долларов в качестве дополнительной военной помощи. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

СМИ ссылается на неназванные информированные источники. Они утверждают, что президент США Джо Байден намерен использовать свои полномочия для санкционирования передачи избыточного оружия из американских запасов.

Официально о выделении средств может быть объявлено уже 19 августа.