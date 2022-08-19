Вашингтон, 19 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Серьезное беспокойство по поводу того, что Конгресс намерен отнести Россию в категорию стран — спонсоров терроризма, испытывают в Государственном департаменте, сообщает 18 августа Politico.

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В июле спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила государственному секретарю США Энтони Блинкену, что если он не внесет Россию в этот черный список, то это сделает Конгресс. С тех пор Сенат единогласно принял не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую Блинкена пойти на этот шаг, после чего в палате представителей был представлен законопроект, который официально нанесет пощечину России — в обход главного дипломата страны.

На сегодняшний день государственные чиновники ничего открыто не сказали за или против меры палаты представителей, за исключением того, что они настаивают на том, что окончательное решение остается исключительно за Блинкеном, и отмечают, что нынешние санкции и экспортный контроль, введенные США в отношении России, почти эквивалентны тому, что предписывает законопроект.

Но несколько человек, знакомых с эти обсуждениями, отметили, что чиновники агентства в последние дни донесли членам Конгресса то, почему они не поддерживают этот законопроект. Так, по их словам, внешнеполитическое ведомство опасается, что включение России в список государств — спонсоров терроризма поставит под угрозу хрупкую сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты. На выработку этой договоренности ушли месяцы, и хотя суда постепенно начинают уходить из Чёрного моря, что немного успокаивает безудержный глобальный продовольственный кризис, нет никакой гарантии, что Россия выполнит свои обязательства, если Соединенные Штаты выступят против нее с прямыми нападками.

Более того, против стран, находящейся в этом черном списке, в котором сейчас лишь Северная Корея, Сирия, Куба и Иран, вводятся всеобъемлющие санкции, а это означает, что США фактически отрезают американцев от участия в деловых отношениях в этих странах. Это будет включать в себя различных участников частного сектора, необходимых для поддержания сделки по доставке и влияния на другие ключевые экономические отношения, которые поддерживают США — например, в отношении ядерных материалов — несмотря на множество санкций.

Некоторые законодатели, в свою очередь, подчеркивают, что закон не приведет к автоматическому введению санкций, которые могут сорвать план доставки продовольствия. Эти люди говорят, что это может вызвать глубокую озабоченность частного сектора, но ничто не может быть легко успокоено в разговорах с бизнес-лидерами. Казначейство, вероятно, могло бы также разработать сокращения, чтобы угодить промышленности.