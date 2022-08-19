19 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Информация о найденных в Белгородской области минах «Лепесток» шокировала и возмутила подписчиков соцсетей. «Укронацисты озверели!» — пишут интернет-пользователи.

Татьяна Иващенко, , 08:46 — REGNUM Информацию о том, что после обстрелов Белгородской области украинскими боевиками было найдено множество мин «Лепесток», обсуждают 19 августа в соцсетях.

Настоящий Украинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российские интернет-пользователи возмущены и шокированы. Ведь «Лепесток» — это малозаметная и поэтому крайне опасная мина, способная лишить взрослого человека конечности.

Чтобы она сдетонировала, не нужно больших усилий. И если взрослому человеку может разорвать стопу, то повреждения у ребёнка могут быть гораздо серьёзнее.

Такие мины распространяются по большой площади за счёт раскрытия в воздухе начинённых «Лепестками» специальных артиллерийских снарядов или ракет РСЗО «Ураган». В снаряде помещается до 50 мин, в ракете — до 500 мин.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, «Лепестки» обнаружили в Шебекинском городском округе. Они были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас принимаются все меры, чтобы их убрать, однако пока эвакуированных после обстрелов жителей нельзя вернуть домой.

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«Это прямое нападение на Россию. Нужен ответ!» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Saint V.

«Пора вспомнить о «красных линиях»», — призывает Светлана.

«Как страшно…» — шокирована Lubava.

«Где ответы по центрам принятия решений???» — спрашивает Борис.

«Вообще озверели укронацисты!» — подчеркнул ещё один пользователь.

«Там, где разбросаны «Лепестки», теперь ходить невозможно, детям особенно», — пишет Евгений.

«Фашисты», — охарактеризовала действия ВСУ Катя Р.

«А вообще, по-хорошему, нужно уничтожать украинское ТВ, чтобы оно не могло влиять на мозги украинцев и зомбировать их откровенным враньем. Уничтожать телевышки и коммуникации, антенны», — считает Виталий.

«Скажите мне после этого, что ВСУ не террористы», — возмущён Дмитрий.

«Всем теперь стало понятно, для чего была нужна СВО?» — отметил Илья А.

«Долго терпеть будем?» — подытожил обсуждение Игорь.

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